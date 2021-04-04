Двое орловцев проведут за решеткой 16 лет за убийство своего друга

Отбывать сроки они будут в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда Орловской области, это дикое преступление было совершено в марте прошлого года. Причем заранее никто ничего не планировал. Один из подсудимых находился во дворе своего дома. Там он встретил приятеля. Разговор у них почему-то не задался. Вспыхнул конфликт, результатом которого стала драка. Подсудимый жестоко избил своего приятеля, причем использовал для этого не только ноги и кулаки, но даже кнут и лопату.

Очевидцем происходящего стал мужчина, который сел на скамью подсудимых в качестве пособника. Суд установил, что во время избиения подсудимый решил убить своего приятеля. Но делать это во дворе не стал. Он решил вывезти потерпевшего на машине за город и уже там расправиться с ним. Помочь ему он попросил того самого случайного очевидца. Тот понял, что речь идет об убийстве, но перечить не стал, так как опасался за свою жизнь.

Вместе они погрузили избитого человека в машину и вывезли его в лесопосадку, затем столкнули несчастного в обрыв. Далее убийца при помощи веревки задушил приятеля, после чего подельники втолкнули бездыханное тело в барсучью нору и уехали. В суде подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме. При этом сам убийца дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации.

В результате суд назначил убийце наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Второй подсудимый был признан виновным в пособничестве в убийстве. Он получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 6 месяцев. Отметим, что приговор в апелляционном порядке обжалован не был и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»