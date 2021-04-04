В Ливнах пандемия помогла сэкономить на образовании

Перевод на дистанционное обучение сохранил часть бюджетных средств.

Администрация города Ливны утвердила отчет об исполнении муниципальных программ в 2020 году. Как уже писал «Орелград», всего в городе насчитывалась 21 такая программа, но профинансированы были 20 из них. Одна из программ предусматривала мероприятия по повышению качества образования. Из отчета следует, что в 2020 году на ее реализацию было запланировано 583,491 миллиона рублей. Фактически было выделено 575,965 миллиона, или 98,7 процента запланированного объема.

Разницу сумм запланированных и фактически освоенных средств местные чиновники объяснили сложившейся экономией по статьям расходов или не освоением средств в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и введенными противоэпидемическими ограничениями.

«Так, в апреле-мае 2020 года обучение в школах проходило в дистанционном формате, дежурные группы работали только в двух детских садах, — следует из отчета. — Только с 17 августа все детские сады начали функционировать в штатном режиме. Кроме того, экономия сложилась в результате того, что отдельные мероприятия либо не состоялись, либо проводились в дистанционном формате».

Кроме того, сэкономить удалось на закупках для нужд учреждений образования. В отчете говорится, что даже несмотря на экономию запланированные мероприятия программы были выполнены на 100 процентов. Кстати, большая часть бюджетных средств, а именно 83 процента, была израсходована на финансирование оплаты труда работников системы образования.

Оставшиеся деньги были направлены на укрепление материально-технической базы, обеспечение образовательного процесса, организацию горячего питания в школах, поддержку одаренных детей и подготовку образовательных организаций к новому учебному году.

ИА «Орелград»