В Орле вскрыли более 800 фактов нарушения прав предпринимателей

Количество выявленных нарушений по сравнению с 2019 годом выросло.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин обнародовал итоговый доклад о работе в 2020 году. Немало места в нем отведено рассказу о сотрудничестве с правоохранительными органами. Например, бизнес-омбудсмен сообщает, что в минувшем году органами прокуратуры было выявлено 843 нарушения закона в сфере защиты прав предпринимателей. Для сравнения, в 2019 году было выявлено 646 таких нарушений.

По итогам проверок прокурорские работники внесли 147 протестов (в 2019 году — 81) и 319 представлений (в 2019 году – 216). По результатам их рассмотрения 228 (170) должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, к административной ответственности по постановлениям прокуроров было привлечено 63 должностных лица (56), объявлено 12 (8) предостережений и возбуждено 3 (2) уголовных дела.

«Результаты проведенных проверок свидетельствуют, что ущемление прав предпринимателей вследствие неисполнения муниципальными заказчиками обязательств по оплате товаров (работ, услуг) носит распространенный характер, — пишет Евгений Лыкин. — Общий объем погашенной по мерам прокурорского реагирования задолженности перед хозяйствующими субъектами по исполненным государственным и муниципальным контрактам в 2020 году составила свыше 641 млн руб.».

По его мнению, основной причиной образования задолженности у органов местного самоуправления по исполненным контрактам является недостаточность бюджетного финансирования. В результате страдает бизнес, который вовремя не получает честно заработанные деньги. Следовательно, у него не хватает оборотных средств, приходится лезть в долги, брать кредиты.

В качестве примера бизнес-омбудсмен приводит проверку, проведенную прокуратурой Советского района города Орла. В ее рамках было установлено, что МКУ «УКХ г. Орла» в нарушение условий заключенных контрактов не произвело оплату индивидуальному предпринимателю в сумме 6,618 миллиона рублей. Прокурор района внес руководителю «УКХ» представление, после чего задолженность перед индивидуальным предпринимателем была погашена в полном объеме.

ИА «Орелград»