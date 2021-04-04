В Орловской области оцифровали кабинет Тургенева

Пользователи смогут виртуально побывать во флигеле изгнанника.

В Орловской области коллекция онлайн-прогулок по усадьбе Ивана Тургенева пополнилась виртуальным туром по литературной экспозиции. Об этом сообщает государственный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново». В учреждении пояснили, что новый тур завершает цикл работ, выполненных известным орловским фотохудожником Владимиром Тиняковым по созданию цифрового образа этого музея.

«Виртуальный тур позволяет совершить самостоятельный осмотр залов «Флигеля изгнанника», названного так, поскольку именно здесь Тургенев провел время спасской ссылки в 1852-1853 годах, — пояснили в музее. — Онлайн-гости могут «побывать» в кабинете писателя и «комнате тургеневской героини», ознакомиться с экспозициями литературных и охотничьего залов, «заглянуть» в зал с мультимедийным комплексом».

В учреждении не скрывают, что новый цифровой проект призван «побудить интернет-пользователей ознакомиться с одним из главных экспозиционных объектов музея-заповедника и вызвать желание побывать в тургеневской усадьбе лично». К слову, ранее на сайте музея появились виртуальные экскурсии по мемориальному дому писателя, выставочному залу и усадебному парку.

ИА «Орелград»