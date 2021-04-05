Долги простых орловцев выросли до 4,8 млрд рублей

В Орловской области продолжают расти объемы кредитования.

В 2021 году в Орловской области в банковской сфере продолжилась тенденция предыдущего года, которая заключается в росте объемов кредитования физических и юридических лиц. К такому выводу можно прийти, проанализировав данные ежемесячного бюллетеня социально-экономического развития региона. Согласно им, общий объем банковских кредитных сложений по итогам января 2021 года составил 8,906 миллиарда рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 10,2 процента. Рост объемов кредитования отмечен в двух основных группах заемщиков. Например, объем кредитов, выданных банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Орловской области, вырос на 12,3 процента – с 3,622 миллиарда рублей в январе 2020 года до 4,066 миллиарда в январе текущего года.

Объем кредитования физических лиц, то есть простых граждан, тоже вырос, хотя и на меньшую величину. По данным на конец января 2020 года общий объем кредитов, взятых в банках рядовыми орловцами, составлял 4,458 миллиарда рублей, а по итогам января 2021 года вырос до 4,84 миллиарда. Таким образом, за год совокупный кредитный портфель населения региона увеличился на 8,6 процента.

ИА «Орелград»