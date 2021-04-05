Орловские чиновники потратят миллион рублей на пистолеты

Оружие планируется закупить для юных спортсменов.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области выступил в качестве организатора торгов по закупке пистолетов и боеприпасов. Отметим, что чиновники вовсе не беспокоятся о личной охране. Речь идет о закупке оружия для областной «Спортивной школы олимпийского резерва №1», которая выступает в роли заказчика. Средства на покупку будут выделены из бюджета региона. Всего планируется заплатить поставщику не более 1,009 миллиона рублей – в таком размере установлена начальная максимальная цена контракта.

Из конкурсной документации следует, что эта цена была установлена по итогам запроса предложений, существующих на данном рынке. Всего планируется закупить 19 спортивных пневматических пистолетов двух типов: шесть единиц первого типа (за 210 тысяч рублей в совокупности) и 13 единиц – второго (за 799 тысяч рублей). Пистолеты первого типа должны быть оснащены боеприпасами, а именно свинцовыми пулями.

К пистолетам второго типа предъявлены иные требования. Здесь главное – наличие регулируемых прицельных приспособлений, лотков для однозарядной стрельбы, систем тренировочного спуска и регулируемой рукояти. В документации подчеркнуто, что закупаемое орудие должно быть изготовлено не ранее 2020 года. Кроме того, от поставщика потребуют гарантийного срока не менее 12 месяцев, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем.

ИА «Орелград»