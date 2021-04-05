Орловские дорожники парализовали движение на Герценском мосту

Ремонт дороги на переправе затеяли в разгар рабочего дня

Орловские дорожники занялись перекладыванием асфальта в разгар трудового дня и парализовали движение на Герценском мосту. Это вызвало возмущение горожан в социальных сетях.

«В городе и так нет одного моста, бравые рабочие решили ещё один перекрыть в обед… Давай, Орёл!!! Утопай в пробках. Лютейшие пробки на Октябрьской и М. Горького», — написал один из очевидцев в соцсети «ВКонтакте».

Автомобилисты жалуются на заторы с утра. По состоянию на 16:30 «Яндекс.Карты» показывают сильные пробки на улице 60-летия Октября (от пересечения с Октябрьской до «Герценского» моста), на улице Максима Горького (от Городского парка до пересечения с улицей 60-летия Октября), а также на Октябрьской (от Полесской до остановки «Магазин «Орёл»).

Напомним, асфальт на Герценском мосту полностью перекладывали в 2016 году, к 450-летию города. Уже тогда жители начали жаловаться на некачественный ремонт деформационных швов, которые гремели при проезде по ним машин.

В июле 2018 года мост покрылся ямами, а от деформационных швов начал отваливаться асфальт. Повторный ремонт моста обошёлся Орлу почти в 1 млн рублей.

ИА «Орелград»