Орловское УФСИН рассказало о здоровье заключенных

Большая часть заключенных страдает различными заболеваниями.

Как сообщила пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, вопросы охраны здоровья заключенных были обсуждены на расширенном заседании Общественного совета, который действует при этом ведомстве. С вступительным словом обратился начальник УФСИН Владимир Волосевич.

По его словам, 90 процентов всех лиц, находящихся в местах лишения свободы и заключенных под стражу, страдают различными заболеваниями и находятся на диспансерном учете. Ранее на заседании коллегии сообщалось, что по итогам 2020 года общая численность лиц, содержащихся в учреждениях регионального УФСИН, в сравнении с предыдущим годом снизилась и составила 3476 человек или 70,3 процента от установленного лимита.

Коснулся Владимир Волосевич и вопроса организации медслужбы. Она представлена медико-санитарной частью №57 ФСИН России. У нее имеется несколько филиалов. Так, три медицинские части действуют в исправительных колониях №№ 2,5 и 6. Туберкулезная больница обслуживает СИЗО-1 в городе Орле. Еще два филиала: «ЦГСЭН» и «ВВК».

«Медицинские части обеспечены диагностическим оборудованием, необходимыми лекарственными препаратами, — заверил Владимир Волосевич. — Штат МСЧ-57 ФСИН России представлен 78 вольнонаемными ставками и 43 аттестованными. Количество вакантных должностей работников на 1 января 2021 года составляло 29 единиц, или 23,97 процента от штатной численности».

ИА «Орелград»