Парахин остался руководителем орловского Фонда промышленности

5.4.2021 | 12:42 Новости, Политика

Ранее сообщалось, что его хотят сместить с этой должности

Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Орловской области Геннадий Парахин сохранил свой пост по итогам заседания наблюдательного совета. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации, где фамилия Парахина фигурирует в графе «Руководство».

В конце марта стало известно, что областные чиновники захотели уволить Парахина со своего поста и вынесли этот вопрос на заседание набсовета 1 апреля. Сам директор говорил, что попытки его увольнения незаконны.

Геннадий Парахин возглавил Фонд развития промышленности Орловской области 18 января. Ранее он руководил департаментом промышленности и торговли региона. На этом посту его сменил бизнесмен Максим Петров, однако его утверждение в должности до сих пор не согласовано.

ИА «Орелград»

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