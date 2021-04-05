Под Орлом на берегу реки нашли человеческий череп

Сейчас на месте работают сотрудники полиции

В Мценске Орловской области на берегу реки Зуша неизвестный нашёл человеческий череп. О находке он рассказал по телефону сотрудникам газеты «Мценский край».

Мужчина сообщил, что нашёл останки во время прогулки. Журналисты вызвали полицию. Сейчас на месте работает оперативная группа.

Напомним, в конце марта рыбаки в Ливнах обнаружили труп пропавшего в январе 2021 года мужчины. 41-летний погибший ушёл из дома в Ливнах в деревню Горностаевка и исчез. Камера наблюдения сняла, как он спустился к понтонному мосту на реке Сосна, и его след оборвался. Тело всплыло в нескольких километрах от предполагаемого места исчезновения.

ИА «Орелград»