Сергей Кутенев вновь проводит «Чистые Игры»

24 апреля 2021 по всей стране пройдет Всероссийский субботник. В этот день в городе Орле «Социально-культурный фонд развития и инноваций» проведет во второй раз экологический квест «Чистые игры» под лозунгом «Приди, очисти, победи!».

«Чистые игры» — уникальное мероприятие, участники которого в формате веселой увлекательной игры очищают леса, улицы и парки от мусора. Мусор здесь – ценный ресурс, его можно обменять на баллы. Команда, собравшая больше баллов, становится победителем. Уборка территории может быть увлекательным занятием!

В этот раз данное мероприятие будет проходить на двух площадках: Медведевский лес и Левый берег реки Оки. Организаторами выступают — НКО «Социально-Культурный фонд развития и инновации» и администрация города Орла. А генеральным спонсором проекта стал “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

«Экоквест — это развлекательная альтернатива обычным субботникам, которая представляет собой командные соревнования по сбору и сортировке мусора на различные фракции. Цель игры – набрать как можно больше баллов, собирая ТБО, отгадывая тематические загадки и участвуя в дополнительных активностях» — рассказывает региональный координатор проекта «Чистые Игры» в г.Орел – Наталия Любимова.

«На проведение «Чистых Игр» в нашей стране в этом году уже подано 65 заявок из разных регионов и здорово, что благодаря поддержке партнеров и спонсоров у жителей нашего города появилась возможность вновь присоединиться к этому замечательному проекту. К сожалению, одного желания мало, для реализации любого мероприятия нужны ресурсы, особенно материальные. Замечательно, что есть неравнодушные люди. Хочу выразить слова благодарности Кутеневу Сергею Николаевичу, который неоднократно поддерживал наши экологические инициативы. А в этом году стал инициатором проведения «Весеннего кубка чистоты» в городе Орле.

«Для меня лично и для сотрудников нашего фонда улучшение экологической ситуации в городе Орле является одним из важнейших приоритетов, и мы с воодушевлением приступили к реализации данного экологического проекта. В прошлом году к этому проекту присоединилось более 150 человек, силами которых было собрано около 300 мешков мусора и ТБО, причем 212 из них были отправлены на вторичную переработку. В этом году мы решили расширить масштаб этого проекта, и, я уверен, что количество участников – добровольцев будет увеличиваться. Очень важно привлечь как можно больше жителей к вопросам экологии, приобщить к культуре бережного обращения к природе и раздельному сбору и переработке ТБО. Ведь чистый Орёл начинается с каждого из нас!» — говорит Сергей Кутенев, председатель попечительского совета «Социально-Культурного фонда развития и инновации».

Мероприятие будет проходить в формате спортивного праздника, где, помимо квеста, участников ждут конкурсы, пикник, музыка, а для победителей приготовлены ценные призы и подарки от партнеров и спонсоров.

ПРИДИ, ОЧИСТИ, ПОБЕДИ!

ИА «Орелград», на правах рекламы