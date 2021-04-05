В Орле строят первый дом с применением BIM-технологий

Он появится в микрорайоне «Болховский»

В микрорайоне «Болховский» в 2022 году введут в эксплуатацию первый в Орловской области дом, построенный с помощью BIM-технологий проектирования. Сейчас продолжается строительство здания.

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model, с англ. «Информационное моделирование здания» или «Информационная модель здания») позволяет представить физические и функциональные характеристики здания. Сейчас в распоряжении строителей находится информационная модель здания, включающая в себя строительные конструкции с внутреннее инженерное оборудование. Это позволяет почти полностью исключить ошибки при строительстве, подчеркнули в «Орелстрое».

«Это только первый этап внедрения BIM-технологий в строительство. Но уже сейчас мы можем в трехмерном формате рассматривать такие сложные элементы здания, как техническое подполье и технический этаж. На втором этапе планируется полное внедрение BIM-технологий в строительный процесс, где каждый строитель будет получать информацию об объекте непосредственно из информационной модели. При этом, её применение не ограничивается только проектированием и стройкой. Мы можем вести поэтапное планирование и привязывать к модели временной параметр (4D), осуществлять финансовое планирование и анализировать себестоимость строительства в реальном времени (5D) и, наконец, эксплуатировать построенное здание, имея все эксплуатационные характеристики конструкций и оборудования (6D)», – прокомментировал Владимир Тей, руководитель отдела информационного моделирования ПАО «Орёлстрой».

Дом, построенный с BIM-технологиями, появится на улице Генерала Лаврова. В нем уже доступны квартиры площадью 40-80 кв. м.

ИА «Орелград»