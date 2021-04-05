В Орловской области путёвки в детские лагеря подорожали на 6%

Одарённые дети и дети в трудной жизненной ситуации смогут поехать на отдых бесплатно

Путёвки в детские лагеря в Орловской области подорожали на 6% по сравнению с 2020 годом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2021 отдых ребёнка в загородном лагере обойдётся в 21 115 рублей, в санатории – в 25 338 рублей. Цена на поездку в дневной оздоровительный лагерь составит 3899 рублей. По информации пресс-службы областной администрации, питание детей в лагерях и санаториях также подорожало на 2,8%.

При этом в 2021 году правительство Орловской области планирует выделить больше 185 млн рублей на организацию детской оздоровительной кампании.

Платить за поездку в детский лагерь придётся не всем – бесплатные путёвки смогут получить дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (им выделят 1620 путёвок), а также одарённые ребята, которые занимаются в государственных кружках допобразования или спортивных секциях (1840 путёвок). Отдохнуть бесплатно смогут также дети, состоящие в детских или молодёжных общественных объединениях.

ИА «Орелград»