Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «МедИнвестГрупп»

Ядерной медицине Орловской области пообещали инвестиции, сообщили в пресс-службе областной администрации. Глава региона Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с президентом ООО «МедИнвестГрупп» Сергеем Нотовым.

Как следует из названия, «МедИнвестГрупп» — инвестиционная компания в области масштабных медицинских проектов. Сегодня в России на её предприятиях производят около 70% всей фармацевтической продукции.

«Подписывая соглашение с компанией «МедИнвестГрупп», мы делаем очередной шаг для расширения возможностей и укрепления потенциала здравоохранения Орловщины, для повышения качества и доступности для орловцев медицинских услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний с использованием передовых достижений в области ядерной медицины», — заявил Андрей Клычков.

Кроме Клычкова во встрече поучаствовали заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Антон Старосельский, первый заместитель председателя правительства области Валентина Нордстрем и руководитель регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин.

После подписания соглашения Нотов и Залогин посетили Центр ядерной медицины, который работает на базе Орловского областного онкодиспансера.

ИА «Орелград»