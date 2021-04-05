Ядерной медицине Орловской области пообещали инвестиции

5.4.2021 | 18:17 Медицина, Новости

Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «МедИнвестГрупп»

Ядерной медицине Орловской области пообещали инвестиции, сообщили в пресс-службе областной администрации. Глава региона Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с президентом ООО «МедИнвестГрупп» Сергеем Нотовым.

Как следует из названия, «МедИнвестГрупп» — инвестиционная компания в области масштабных медицинских проектов. Сегодня в России на её предприятиях производят около 70% всей фармацевтической продукции.

«Подписывая соглашение с компанией «МедИнвестГрупп», мы делаем очередной шаг для расширения возможностей и укрепления потенциала здравоохранения Орловщины, для повышения качества и доступности для орловцев медицинских услуг по диагностике и лечению онкологических заболеваний с использованием передовых достижений в области ядерной медицины», — заявил Андрей Клычков.

Кроме Клычкова во встрече поучаствовали заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Антон Старосельский, первый заместитель председателя правительства области Валентина Нордстрем и руководитель регионального Департамента здравоохранения Иван Залогин.

После подписания соглашения Нотов и Залогин посетили Центр ядерной медицины, который работает на базе Орловского областного онкодиспансера.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования