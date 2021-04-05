За выходные девять человек пострадали в ДТП в Орловской области

Всего ГИБДД зарегистрировала 29 аварий, из них в 8 случаях люди получили травмы

Девять человек получили травмы в ДТП на территории Орловской области за 4-5 апреля, сообщила пресс-служба регуправления ГИБДД.

В одной из аварий пострадал 90-летний мужчина. Он был пассажиром «Ниссана», который получил удар от «Лады Калины» на трассе Лунево-Троицкое. Отечественная легковушка протаранила иномарку, которая ехала впереди справа в том же направлении. После этого «Ниссан» вылетел в кювет.

Пожилому мужчине потребовалась медицинская помощь, но обошлось без госпитализации. В целом за выходные на территории региона случилось 29 ДТП.

ИА «Орелград»