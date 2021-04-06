Молодой орловец поплатился за клевету на полицейского

6.4.2021 | 15:40 Новости, Общество

Обвиняемый принёс публичные извинения, и суд прекратил уголовное дело, оштрафовав парня на 25 000 рублей

18-летнего жителя Орловской области оштрафовали на 25 000 рублей за распространение фейковых данных о сотруднике полиции, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Молодому человеку грозило до двух лет лишения свободы, но он принёс публичные извинения.

По версии обвинения, осужденный создал в социальной сети фейковую страницу от имени сотрудника отдела МВД по Кромскому району. На ней он размещал ложную информацию, которая порочила честь и достоинство полицейского.

За клевету на молодого человека завели уголовное дело. Но после того, как он опубликовал извинения в районной газете и в социальной сети, следователь ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Осужденный отделался административным штрафом.

ИА «Орелград»

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