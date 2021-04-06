Орловские депутаты попросили оставить пенсионную надбавку труженикам села

6.4.2021 | 17:57 Новости, Политика

Сейчас сельские пенсионеры лишаются её при переезде в город

Депутаты Орловского областного Совета направили в Госдуму законопроект о сохранении пенсионной надбавки людям, которые проработали в сельском хозяйстве больше 30 лет, но затем переехали в город. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Сейчас труженики села теряют надбавку при переезде из сельской местности. В феврале президент России Владимир Путин обсудил этот вопрос с лидерами политических партий. Он поручил Правительству РФ и Госдуме до 1 мая 2021 подготовить законопроекты о сохранении переехавшим в город ветеранам сельского хозяйства 25% надбавки.

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский считает лишение несправедливым: «Вклад, который внесли жители села в развитие сельского хозяйства за долгие годы работы в этой отрасли, не может и не должен быть перечёркнут». Он также отметил, что Госдума рассмотрит законопроект в приоритетном порядке.

ИА «Орелград»

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