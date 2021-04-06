Под Орлом микроавтобус прикатился в мужчину

Машина без водителя устроила массовое ДТП

Необычное ДТП случилось 5 апреля в деревне Жилина Орловского района. Обстоятельства аварии рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как установили инспекторы, в 11.45 водитель «Фольксваген Транспортера» забыл поставить минивэн на ручник. В итоге он покатился и сбил 26-летнего молодого человека, который менял колесо на легковушке «Лада Веста». Затем «Транспортер» ударил саму «Весту», а та, в свою очередь — припаркованный рядом «Форд Мондео».

В результате 26-летний участник ДТП получил травмы, скорая увезла его в больницу им. Семашко. Оттуда молодого человека отпустили домой.

ИА «Орелград»