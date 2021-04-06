Полторы сотни амчан угодили под суд из-за COVID-19

Мценский райсуд отчитался о рассмотрении «антиковидных» дел в первом квартале 2021 года.

Мценский районный суд обнародовал на своем официальном сайте отчет о рассмотрении дел об административных правонарушениях в отношении нарушителей «антиковидных» правил за первый квартал 2021 года. Напомним, в Орловской области ограничения были введены еще в марте 2020 года. Соблюдать их обязаны как простые граждане, так и организации. Судя по представленной статистике, многие до сих пор правила нарушают.

«Несмотря на то, что пандемия коронавируса длится более года, а вирус является крайне опасным и заразным, и успел унести жизни многих людей, заставил тяжело переносить его течение многих переболевших COVID-19, жители нашего региона продолжают, порой, безразлично относиться к выполнению санитарно-гигиенических правил, которые при регулярном их соблюдении способны уменьшить риск заражения новым коронавирусом», — говорится в сообщении Мценского райсуда.

В доказательство и приведены данные за первый квартал текущего года. Всего Мценским районным судом было рассмотрено 182 административных дела, возбужденных по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации).

В суде подчеркнули, что основным наказанием для впервые попавшихся нарушителей были предупреждения. Но за повторное правонарушение назначался административный штраф. В результате к административной ответственности были привлечены 155 лиц — 154 гражданина и одно юридическое лицо.

Из них административному наказанию в виде предупреждения был подвергнут 131 гражданин. Еще 23 человека были оштрафованы, причем 22 из них получили минимально возможный штраф в размере 1000 рублей, а один гражданин был оштрафован на 2000 рублей. Что касается юрлица, то штраф для него составил 50 тысяч рублей.

«Как правило, в подавляющем большинстве случаев граждане не использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания, находясь на объектах розничной торговли (в магазинах, аптеках, на ярмарочных площадях), в общественном транспорте, стоматологической поликлинике, зале ожидания железнодорожного вокзала», — резюмировали в суде.

ИА «Орелград»