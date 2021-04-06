Стало известно о плате за проезд по дорогам Орловской области

В регионе утверждены базовые «тарифы» на взимание платы с большегрузов.

Губернатор Андрей Клычков утвердил размеры вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Постановление принято в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и соответствующим постановлением правительства страны.

Утвержденные величины необходимы для расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по упомянутым дорогам. Напомним, власти региона вводят временные ограничения на период весенней распутицы, например, или на период уборки урожая, когда движение тяжелых грузовиков способно разрушить дороги.

Считается, что собранные средства идут впоследствии на ремонт поврежденных дорог. Кстати, рассчитывать и взимать такую плату губернатор поручил казенному учреждению «Орловский областной государственный заказчик». Что касается конкретных цифр, то найти их можно на официальном портале Орловской области.

Размеры вреда установлены в зависимости от процентного превышения допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства на каждые 100 километров. К примеру, при превышении нагрузки на 2-3 процента размер вреда составит 1350 рублей на 100 км, а при превышении нагрузки на 59-60 процентов — 12 365 рублей. Если же максимально допустимая нагрузка на ось будет превышена более чем на 60 процентов, то размер вреда будет рассчитываться по методике, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67.

ИА «Орелград»