Убившего отверткой соперника мужчину признали психически нездоровым

Конфликт между двумя воронежцами произошел в Орловском районе

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве 52-летнего жителя Воронежской области в деревне Ботавина Орловского района. Подозреваемый, его 40-летний земляк, признан психически нездоровым.

В СК напомнили, что убийство произошло 15 сентября 2020 года. На почве личной неприязни мужчина поссорился со своей жертвой, а затем около 40 раз ударил его отверткой и ножом. От полученных травм тот скончался.

«В рамках расследования уголовного дела следствием проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой мужчина в момент совершения инкриминируемых ему деяний страдал психическим расстройством, не мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими», — рассказали в СК.

Прокурор направил уголовное дело в суд и попросил назначить обвиняемому лечение в психиатрической клинике.

ИА «Орелград»