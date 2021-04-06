В Орле прошел третий пикет за отставку Клычкова

6.4.2021 | 14:12 Важное, Видео, Новости, Политика

Активистка с плакатом в адрес президента России вышла на улицу Ленина

В Орле прошел уже третий одиночный пикет за отставку губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Трансляция велась в группе «Граждане Орла».

На пикет к кинотеатру «Победа» вышла жительница Орла Татьяна Храмова. Она обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вынести Клычкову вотум недоверия. Храмова рассказала, что не раз обращалась к Клычкову из-за проблем ее ребенка-инвалида, но каждый раз получала ответ в духе: «Не я принимаю решения», «Я вам ничем не могу помочь».

«Смысл тогда его управления, зачем он нас приглашает?» — сказала женщина.

Ранее с одиночными пикетами за отставку Клычкова выходили координаторы «Граждан Орла» Вадим Невров и Илья Ермаков.

ИА «Орелград»

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