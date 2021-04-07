Орловчанка засудила торговца за поцарапанный айфон

Решение по иску потребителя вынес Заводской районный суд города Орла.

Подробности процесса сообщила пресс-служба Заводского райсуда. Сообщается, что интересы потребителя отстаивала областная общественная организация. Иск был подан к торговой организации. Из материалов дела следует, что осенью прошлого года орловчанка приобрела смартфон Apple IPhone стоимостью более 57 тысяч рублей. Истец сослался на то, что при покупке товар для осмотра продавцом не предоставлялся. Об этом, например, свидетельствует отсутствие подписи потребителя в соответствующей графе кассового чека. При этом товар был передан покупателю во вскрытой коробке.

После приобретения смартфона орловчанка отправилась в специализированный магазин по продаже аксессуаров. И уже там при вскрытии коробки на экране телефона была обнаружена царапина. Сразу же после этого девушка обратилась к продавцу с требованием о проведении проверки качества товара и обмене устройства на новое. В иске отмечено, что купленный айфон не включался и не был активирован.

Девушке не просто отказали, а отказывали несколько раз. В течение месяца она писала претензии фирме-продавцу, после чего не выдержала и потребовала расторжения договора купли-продажи. Но и это требование фирма проигнорировала. Отношения пришлось выяснять в суде. Девушка потребовала расторгнуть договор купли-продажи, обязать продавца вернуть деньги за товар, а также взыскать с него компенсацию.

«Ответчик с заявленными требованиями не согласился, — сообщает пресс-служба Заводского райсуда. — В своих возражениях указал, что при заключении договора купли-продажи потребитель имел возможность осмотра и ознакомления с приобретаемым товаром, потребителю была предоставлена возможность ознакомиться с основными свойствами и функциями телефона, потребовать предоставить дополнительную информацию о товаре. При получении товара потребителем не заявлялось претензий к внешнему виду товара».

Однако суд доводы торговой компании отверг, как несостоятельные. Действия же покупателя были признаны обоснованными и законными. Иск был удовлетворен частично. Ответчика обязали расторгнуть договор купли-продажи смартфона и выплатить покупателю полную стоимость товара. Кроме того в ее пользу взыскана неустойка в размере 15 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда и штраф – по 10 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»