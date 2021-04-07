Орловская наука за год потратила 744 млн рублей

7.4.2021 | 8:57 Новости, Экономика

Объем финансирования оказался меньше, чем в 2019 году.

Росстат обнародовал краткие итоги статистического наблюдения, проведенного в Орловской области. Сведения о выполнении научных исследований и разработок были представлены крупными, средними и некоммерческими предприятиями всех видов экономической деятельности. Согласно подсчетам, в минувшем году в Орловской области научные исследования и разработки осуществлялись в 20 организациях.

«На этих предприятиях и организациях научными исследованиями и разработками было занято 633 человек, — говорится в сообщении статистической службы. — Их средняя заработная плата составила 33 934 рубля, что на 2014 рублей (на 6,3 процента) выше среднеобластного уровня».

Всего в регионе в минувшем году на научные исследования и разработки было затрачено 744,3 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019 году было затрачено 759,3 миллиона рублей. Главным источником финансирования внутренних затрат стали средства федерального бюджета, доля которых составила 54,8 процента.

«В областном центре расположены 13 организаций, выполнявших научные исследования и разработки, — отмечают статистики. — На их долю приходится 53 процента общего объема затрат».

ИА «Орелград»

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