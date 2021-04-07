Почти 29 тысяч орловцев привились от COVID-19

При этом первую дозу вакцины получили 40 742 человека

В Орловской области от COVID-19 привились 28 614 человек, при этом первую дозу вакцины получили 40 742 орловца. Такие цифры прозвучали на заседании регионального штаба по вакцинации 7 апреля.

На совещании отдельное внимание уделили вакцинации медиков. По информации пресс-службы областной администрации, сейчас в регионе привились 1850 медработников. 2400 получили первую дозу прививки.

На совещании также обсудили открытие прививочных пунктов в ТРК «Гринн» и в гипермаркете «Европа» на улице Московской. Первый заместитель председателя правительства области Валентина Нордстрем подчеркнула, что на базе прививочных пунктов в торговых центрах нужно проводить просвещение по поводу вакцинации.

ИА «Орелград»