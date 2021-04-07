Под Орлом приставы пресекли распри соседей

7.4.2021 | 7:30 Новости, Общество

Жительница поселка Дубы получила выход в свет.

В Орловской области судебные приставы помогли разрешить весьма ожесточенный конфликт двух соседей. Тривиальная история вражды получила нетривиальное развитие. Подробности спора рассказала пресс-служба регионального управления ФССП. Он разгорелся между владельцами трех земельных участков в поселке Дубы. Они проживают в частном доме. Недавно одна из частей этого дома была приобретена новым хозяином.

Как пояснили в УФССП, он запретил соседке проходить по территории участка, который считал своим. Для гражданки это обернулось крупными неприятностями. Новый сосед, по сути, закрыл ей путь в центр поселка, где расположена почта и магазин. Чтобы попасть туда, женщине приходилось буквально обходить поселок.

Спор дошел до суда, который постановил определить смежные границы земельных участков между соседями. Кроме того, упрямого мужчину обязали не чинить соседке препятствий в пользовании проходами и выездами. Однако одного только решения суда оказалось для упрямца недостаточно.

Судебный пристав-исполнитель выехал по адресу. Там он детально объяснил всем сторонам конфликта возможные последствия неисполнения решения суда. После этого соседи взялись за дело и разгородили смежный участок земли общего пользования. Кроме того, несчастной соседке, наконец, вернули возможность проходить в центр поселка напрямую. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, подчеркнули в УФССП.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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