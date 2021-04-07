Под Орлом возбудили уголовное дело о мошенничестве на нацпроекте

Прокуратура вскрыла фиктивное обучение на деньги нацпроекта «Демография»

Следственные органы в Орловской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, связанном с реализацией национального проекта «Демография». Об этом сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что в рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» между казенным учреждением области «Центр занятости населения Верховского района», обществом с ограниченной ответственностью «Орловский учебный центр» и гражданами заключены трехсторонние контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. По результатам исполнения контракта к оплате предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении 4 лиц, которые фактически обучение не проходили. Аналогичные факты в отношении ещё 2 лиц выявлены при проверке исполнения контрактов, заключенных казенным учреждением с ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России», — говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила всего 28 700 рублей, однако это не помешало следственным органам возбудить уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Директор центра занятости Верховского района получил представление из-за ненадлежащего контроля за посещаемостью курсов и использованием сертификатов.

ИА «Орелград»