Под Орлом возбудили уголовное дело о мошенничестве на нацпроекте

7.4.2021 | 13:15 Новости, Общество

Прокуратура вскрыла фиктивное обучение на деньги нацпроекта «Демография»

Следственные органы в Орловской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, связанном с реализацией национального проекта «Демография». Об этом сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что в рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» между казенным учреждением области «Центр занятости населения Верховского района», обществом с ограниченной ответственностью «Орловский учебный центр» и гражданами заключены трехсторонние контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. По результатам исполнения контракта к оплате предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг в отношении 4 лиц, которые фактически обучение не проходили. Аналогичные факты в отношении ещё 2 лиц выявлены при проверке исполнения контрактов, заключенных казенным учреждением с ПОУ «Орловский учебный центр ДОСААФ России», — говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила всего 28 700 рублей, однако это не помешало следственным органам возбудить уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Директор центра занятости Верховского района получил представление из-за ненадлежащего контроля за посещаемостью курсов и использованием сертификатов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования