Проблемы в семьях назвали одной из главных бед Орла

Демографический кризис в Орловской области нашел объяснение.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский в своем отчетном докладе высказал предположение о причинах демографического кризиса в регионе. Напомним, на протяжении многих и многих дет уровень рождаемости в области значительно уступает уровню смертности. Только в январе 2021 года разница составила почти 4 раза. Естественно, обратил на это внимание и детский омбудсмен.

Он пишет, что Орловская область вошла в число регионов, где не удалось остановить падение общей численности населения. Только за последние четыре года она сократилась на 21 318 человек. Если в 2017 году в Орловской области насчитывалось 754 816 жителей, то в 2020 – всего 733 498.

«В этот же период, по данным управления ЗАГС Орловской области стало заметно снижаться число детей, родившихся в орловских семьях (2017 год — 7224 человек, 2020 год — 5793), — пишет детский омбудсмен. — По-прежнему преобладают родившиеся мальчики. В 2017 году их численность составила 3630 человек, а в 2020 году – 3016 человек. В отношении родившихся девочек за последние 4 года тоже произошли значительные изменения (2017 год – 3587 человек, 2020 год – 2767)».

Как следствие, считает правозащитник, стала меняться и численность детского населения по возрасту. И если до 2017 года в общем числе несовершеннолетних в регионе преобладали дети в возрасте до 13 лет, то в 2020 году это соотношение стало меняться в сторону роста числа подростков в возрасте 14-17 лет.

По мнению уполномоченного, эти «тенденции во многом возникают из-за проблем в орловских семьях». На его взгляд, об этом свидетельствует большое сокращение числа браков (2017 год – 5397, 2020 год – 3323) и большое количество разводов (2017 год – 3324, 2020 год – 2795).

ИА «Орелград»