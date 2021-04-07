В Орловской области поддержка бизнеса оказалась декларативной

На местах чиновники даже не приняли необходимых нормативных актов.

Системную, но скрытую проблему выявили в Орловской области. Об этом в своем годовом докладе упомянул региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. Правозащитник пишет, что особое внимание в 2020 году было уделено «корректировке нормативной правовой базы в сфере оказания различных видов поддержки субъектам предпринимательства, предоставления им услуг, осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Например, был проверен приказ департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области об утверждении административного регламента исполнения такой важной функции, как государственный надзор в сфере долевого строительства. Оказалось, что он противоречил требованиям федерального законодательства – в частности, им было предусмотрено проведение плановых проверок застройщиков, приостановление и продление срока проведения внеплановых проверок.

Это не единственный пример. Бизнес-омбудсмен сообщает о результатах надзорной работы прокуратуры Орловского района. Она установила, что в 16 муниципальных образованиях Орловского района, на момент проверки, не было создано благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Дело в том, что действующие муниципальные правовые акты о местных налогах не предусматривали льгот инвесторам.

«В некоторых муниципальных образованиях принятые муниципальные программы развития малого и среднего предпринимательства носили формальный и декларативный характер, не имели источников финансирования и не предусматривали условия и порядок оказания финансовой поддержки предпринимателей, — следует из доклада бизнес-омбудсмена. — Такие нарушения вскрыты в Верховском и Новодеревеньковском районах».

Во всех случаях на незаконные нормативные правовые акты были принесены протесты. Только после этого документы были приведены в соответствие с действующим законодательством.

ИА «Орелград»