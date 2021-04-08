На ветврача, одобрившего продажу годовой просрочки, завели дело

В Орловской области выявлен факт грубого нарушения законодательства.

Очередной факт грубого нарушения правил оформления электронной ветеринарно-сопроводительной документации (эВСД) выявлен в Орловской области. Сделано это было в ходе планового мониторинга данных, внесенных в государственную информационную систему «Меркурий». Она позволяет прослеживать путь товаров животного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, под подозрение попал ветеринарный врач Мценской городской станции по борьбе с болезнями животных. Установлено, что 30 марта 2021 года он оформил эВСД на мясную продукцию, а именно на говяжий фарш. При проверке выяснилось, что срок годности этого фарша истек еще в апреле 2020 года.

«Указанная продукция была направлена в адрес индивидуального предпринимателя Орловской области, уполномоченное лицо которого погасило эВСД с нарушениями и, в свою очередь, оформило новые эВСД на продукцию с истекшим сроком годности для реализации в торговых точках», — добавили в управлении Россельхознадзора.

В результате на ветврача возбуждено административное производство по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ. Что касается уполномоченного лица ИП, то этот специалист на подобном нарушении попался уже не первый раз. Поэтому его учетная запись в информационной системе заблокирована на 50 дней. В ТУ Россельхознадзора добавили, что всего в первом квартале текущего года сотрудниками этого ведомства было выявлено 29 нарушений при оформлении эВСД ветеринарными специалистами.

Основным видом нарушений стала именно сертификация продукции с истекшим сроком годности. Всего с начала года по подобным фактам к административной ответственности привлечены уже семь ветеринарных специалистов государственной ветслужбы.

ИА «Орелград»