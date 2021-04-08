Налоговики усомнились в достоверности орловского бизнеса

Десятки «уснувших» орловских компаний были исключены из госреестра.

В первом квартале 2021 года налоговыми органами Орловской области было принято 42 решения о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) недействующих компаний. На данный момент 27 юридических лиц исключено из реестра. Такие сведения привели в региональном управлении ФНС России.

В ведомстве уточнили, что указанные решения были приняты регистрирующим органом. В Орловской области эти функции возложены на Межрайонную инспекцию ФНС №9. Чтобы судить об истинных масштабах этой кропотливой работы, добавим, что в первом квартале текущего года также было принято 251 решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридических лиц, в отношении которых в реестре более шести месяцев содержится запись о недостоверности сведений. В результате по данному основанию из реестра вычеркнули 117 орловских организаций.

«Исключение из ЕГРЮЛ — инструмент обеспечения достоверности сведений государственного реестра, — подчеркнули в управлении ФНС. – Процедура регламентирована положениями статьи 64.2 Гражданского кодекса РФ и статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В ведомстве пояснили, что фактически прекратившим свою деятельность признается юрлицо, которое в течение последних 12 месяцев не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету.

ИА «Орелград»