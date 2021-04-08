Под Орлом ввели льготы на отдых

Преференции получат дети, которых отправят отдыхать в лагеря и санатории.

Власти Орловского района определились с мерами социальной поддержки детей на оздоровительную кампанию 2021 года. Заключаются они в том, что для целого ряда категорий ребят большая часть стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием будет оплачена за счет бюджетных средств. Трем категориям детей положена 100-процентная оплата путевок за счет казны района: детям из многодетных семей, детям-инвалидам, а также детям-сиротам и детям, находящимся под опекой.

Согласно постановлению местных властей, меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления предоставляются детям в возрасте от 7 до 17 лет включительно. При этом оплата путевки за бюджетный счет возможна не чаще одного раза в год. В список льготников включено 13 категорий детей. Среди прочих право на преференции получили дети сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Также льготы предоставлены детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах, детям участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, одаренным детям, а также многим другим. Кстати, в постановлении отдельным пунктом прописано, какого именно ребенка местные чиновники будут считать одаренным. Таковыми будут считаться ребята, ставшие победителями или призерами спортивных, образовательных и творческих соревнований, фестивалей, конкурсов и состязаний и имеющие соответствующие дипломы и грамоты.

Величина финансовой поддержки за счет средств местного бюджета будет варьироваться в зависимости от ряда условий, в том числе вида оздоровительного учреждения. Но известно, что родительская доля по оплате большинства льготных путевок не превысит 15 процентов от полной стоимости.

ИА «Орелград»