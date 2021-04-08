Путин удивился ценам на жильё в Орловской области

Он поручил Федеральной антимонопольной службе «посмотреть, что там происходит»

Президент России Владимир Путин удивился росту цен на жильё в Орловской области – они взлетели на 19,7%. Глава государства затронул тему 8 апреля во время совещания о реализации посланий президента Федеральному собранию. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Понятно, скажем, Дальний Восток подскочил. Ну, не буду там объяснять, вы сами всё знаете. Но в европейской-то части!», — заявил президент.

Путин отметил, что сильнее, чем на Орловщине, дома и квартиры подорожали только в Северной Осетии – на 30%. Президент считает, что проблему роста цен можно решить созданием дополнительного предложения на рынке жилья. Кроме того, он поручил Федеральной антимонопольной службе «посмотреть, что там происходит» и разобраться в ситуации.

Также на совещании отмечалось, что в Адыгее жилье подорожало на 19,3%, в Амурской области — на 18,6%, в Рязанской области — на 17,6%.

ИА «Орелград»