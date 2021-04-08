В Ливнах прекратили занятия в детской школе искусств

Причиной прекращения занятий стало начало капитального ремонта здания.

В Ливнах с 1 апреля занятия в здании детской школы искусств прекращены. Об этом заявила начальник отдела по культуре и искусству администрации города Людмила Альшанова. Впрочем, причин для беспокойства нет, так как неудобства для преподавателей и воспитанников будут временными и вынужденными. Дело в том, пояснили в администрации Ливен, что стартовал капитальный ремонт обветшавшего здания этой школы.

«Теперь образовательный процесс проходит в стенах детской музыкальной школы и Центра молодежи «Лидер» или дистанционно, если это не нарушает образовательный процесс, — отметила Людмила Альшанова. — Это вынужденная мера, однако, и ученики, и их родители относятся к временным неудобствам с пониманием. Перспектива начать новый учебный год в обновленной школе, в намного более комфортных условиях, нивелирует все неудобства».

В администрации города добавили, что финансирование капремонта, которого горожане ждали много лет, осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», являющегося частью национального проекта «Культура». Как раз 1 апреля на объект и зашли рабочие. Сообщается, что подрядчиком выступает ООО «Долина», компания из Орла.

«Предварительно в целях безопасности были установлены строительные леса и специальная защитная сетка, — рассказали в ливенской мэрии. — В настоящее время проводится демонтаж кровли и отбивка штукатурки фасада. Запланированы ремонт крыши, фасада, обустройство пандуса и внутреннего туалета. Сумма контракта — 4,2 миллиона рублей. Срок завершения работ — 31 июля 2021 года».

ИА «Орелград»