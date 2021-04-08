В Орле на ремонт улицы Фомина потратят 7,6 млн рублей

По этой дороге сейчас в объезд Красного моста ходят автобусы

Администрация Орла объявила о ремонте улицы Фомина – одного из основных путей объезда Красного моста в период его реконструкции. На новый асфальт мэрия готова потратить 7,6 млн рублей.

Деньги на ремонт администрация получила из Дорожного фонда Орловской области. Подрядчик станет известен 16 апреля, а на ремонт ему дадут 10 дней.

«Подрядчику предстоит за 10 дней с момента подписания муниципального контракта полностью обновить проезжую часть на участке от ул. Пушкина до ул. 5 Августа. Тротуары ремонтировать пока не планируется», — заявила мэрия.

Чиновники также пообещали, что дорожники будут работать после 22.00, чтобы не задерживать трафик. Гарантия на работы составит 5 лет.

Улицу Фомина перед закрытием Красного моста сделали односторонней – по ней можно ехать только в сторону моста «Дружба». В обратном направлении односторонней является ул. 4-я Курская. По этим двум улицам ходит большинство автобусов, которые ранее двигались через Красный мост.

ИА «Орелград»