В Орле на ремонт улицы Фомина потратят 7,6 млн рублей

8.4.2021 | 13:59 Новости, Общество

По этой дороге сейчас в объезд Красного моста ходят автобусы

Администрация Орла объявила о ремонте улицы Фомина – одного из основных путей объезда Красного моста в период его реконструкции. На новый асфальт мэрия готова потратить 7,6 млн рублей.

Деньги на ремонт администрация получила из Дорожного фонда Орловской области. Подрядчик станет известен 16 апреля, а на ремонт ему дадут 10 дней.

«Подрядчику предстоит за 10 дней с момента подписания муниципального контракта полностью обновить проезжую часть на участке от ул. Пушкина до ул. 5 Августа. Тротуары ремонтировать пока не планируется», — заявила мэрия.

Чиновники также пообещали, что дорожники будут работать после 22.00, чтобы не задерживать трафик. Гарантия на работы составит 5 лет.

Улицу Фомина перед закрытием Красного моста сделали односторонней – по ней можно ехать только в сторону моста «Дружба». В обратном направлении односторонней является ул. 4-я Курская. По этим двум улицам ходит большинство автобусов, которые ранее двигались через Красный мост.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования