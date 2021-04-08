В Орле высадят «космическую аллею»

Деревья появятся на бульваре Космонавтов в честь 60-летия первого полёта Юрия Гагарина в космос

В День космонавтики, 12 апреля, в Орле высадят аллею в честь 60-летия первого полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщила пресс-служба администрации Орла.

«Космическая аллея» появится на бульваре Космонавтов. Там высадят 25 молодых лип. Высота каждого из деревьев – около 2 м, их вырастили в «Зеленстрое».

«Первый полёт человека в космос – большая гордость для нашей страны. Память об этом событии необходимо передавать будущим поколениям. Поэтому в юбилейный день мы решили заложить аллею, которая сквозь годы будет нести память об этом важном событии в нашей истории», — рассказал руководитель регисполкома ОНФ Владимир Филонов.

ИА «Орелград»