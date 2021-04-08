В Орловской области завели еще девять уголовных дел из-за нацпроектов

Директор одного из учебных центров задержан

В Орловской области возбудили еще девять уголовных дел из-за мошенничества при реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщила прокуратура региона.

Речь идёт об исполнении программы «Старшее поколение». Как выяснили прокуроры, центр занятости Ливенского района заключил договоры с учебным центром «Квалификация». Он должен был за бюджетные деньги дать гражданам дополнительное профобразование.

После исполнения контракта учебный центр предъявил документы, в которых отчитался об обучении 15 человек. На самом деле они не проходили курсы, а документы оказались фиктивными. В ходе проверки прокуратура выявила еще 37 лжеучеников в Ливенском, Должанском и Колпнянском районах. Все они якобы обучались в «Квалификации».

«Всего возбуждено 9 уголовных дел, объединенных в одно производство. Сумма необоснованно выплаченных бюджетных денежных средств составила более 770 тысяч рублей. Директор АПО «НП «Учебный центр «Квалификация» задержан», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»