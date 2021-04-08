Вице-спикер горсовета Орла сделал прививку от коронавируса

8.4.2021 | 10:59 Новости, Политика

Владимир Негин ранее не болел COVID-19

Вице-спикер Орловского городского Совета народных депутатов Владимир Негин сделал прививку от коронавируса. Об этом он сам сообщил в Facebook.

Негин рассказал, что до вакцинации сдал тест на антитела. Их не оказалось, потому что политик ранее не болел коронавирусом.

«Первый компонент вакцины сделал 7 апреля, а​ через 21 день, будет ревакцинация, т.е. будет введен второй компонент. Пока чувствую себя хорошо», — написал Негин.

Напомним, коронавирусом переболели несколько первых лиц Орла и области — губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, глава горсовета Орла Василий Новиков, экс-глава администрации областного центра Александр Муромский. Зампред правительства региона Игорь Тиньков не только перенес коронавирус, но и уже сделал прививку от него.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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