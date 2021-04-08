Январь принес орловскому бизнесу сверхдоходы

Положительное сальдо орловских предприятий продолжает расти.

В январе 2021 года в Орловской области сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 1,695 миллиарда рублей. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Согласно подсчетам, за отчетный период времени 186 орловских предприятий получили совокупную прибыль в размере 2,318 миллиарда рублей, и только 87 предприятий сработали с общим убытком в размере 622,8 миллиона.

Отметим, что в январе, по сути, получила продолжение тенденция 2020 года, когда практически ежемесячно статистики отмечали весьма заметный рост положительного сальдо. Несмотря на пандемию коронавируса и введенные в связи с ней ограничения, орловский бизнес из месяца в месяц наращивал совокупную прибыль.

Как уже писал «Орелград», 2020 год предприятия и организации региона закончили с положительным сальдо в размере 31,114 миллиарда рублей – такой оказалась разница между совокупной прибылью и убытком. Тот показатель на 53,1 процента превысил уровень 2019 года. Минувший январь тоже выдался сверхудачным. По сравнению с январем 2020 года положительное сальдо орловского бизнеса выросло на 67,8 процента.

Отметим, что приведенные данные не учитывают сведения о финансовых результатах деятельности малого бизнеса и микропредприятий, , средняя численность работников которых не превышает 15 человек, а также банков, страховых организаций и государственных и муниципальных учреждений.

ИА «Орелград»