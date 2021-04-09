Коммунальщики потянули за собой орловскую экономику

Объем производства в этой сфере значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

В Орловской области по итогам января-февраля 2021 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 103,6 процента. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития региона, которое публикует орловское правительство.

Несмотря на общий рост, статистику немного портят обрабатывающие производства – база региональной экономики. За отчетный период времени ИПП в этой сфере составил 99,8 процента, то есть показатели работы данного сектора по сравнению с предыдущим годом немного снизились.

На фоне таких данных парадоксально выглядят другие цифры из того же отчета. Согласно им, за первые два месяца текущего года объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в регионе в сумме 25 миллиарда рублей. Это на 21,4 процента выше уровня января-февраля 2020 года. В сфере обрабатывающих производств объем отгруженных товаров составил 21,2 миллиарда рублей, что на 22 процента превышает прошлогодний показатель.

Еще более удивительно то, что лидерами орловской экономики по темпам развития стали предприятия коммунальной сферы. В частности, ИПП в размере 117,5 процента зафиксирован в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха. Сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также предприятия по ликвидации загрязнений и вовсе достигли ИПП в размере 125,2 процента.

ИА «Орелград»