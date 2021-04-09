Орловцы смотрят сериалы в 7 раз чаще, чем полнометражное кино

Частичные ограничения, действующие в Орле и области в связи пандемией, сохранили повышенный интерес жителей к просмотру фильмов онлайн. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за первый квартал 2021 года. Число активных пользователей онлайн-кинотеатра в регионе увеличилось на 9%.

По данным исследования, орловчане смотрят онлайн многосерийные кино почти в 7 раз чаще, чем полнометражное. Жанровые предпочтения пользователей разделись: одни любят драмы, а другие выбирают комедии.

Аналитики отметили, что в этом году продолжают укреплять позиции российские сериалы. Так, на первом месте у орловчан по просмотрам – ситком «Ивановы-Ивановы» (more.tv), второе закрепилось за драматическим телесериалом «Бывшие» (START). Третьей по популярности стала комедийная многосерийная лента о волейболе «Дылды» (more.tv), где главную роль сыграл Павел Деревянко. Также в рейтинг востребованных сериалов у орловчан вошли мультипликационный проект «Три кота» (more.tv) и «Гранд» (START). А вот фэнтезийная сага «Игра престолов» (Амедиатека), которая несколько лет удерживала лидерство, потеряла свои позиции и заняла лишь пятую строчку рейтинга.

Среди полнометражных фильмов с начала года особой популярностью пользуется блокбастер «Последний богатырь: корень зла». На втором месте – новогодняя комедия «Обратная связь». Завершила тройку кинокартина, основанная на одноименном культовом веб-сериале, «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее». Все эти фильмы доступны пользователям в сервисе START.

В новом сезоне партнеры сервиса подготовили для пользователей МегаФон ТВ много премьер. Среди них мультипликационная лента «Душа», новый сериал «Happy End» (more.tv), комедия с Сергеем Буруновым и певицей Монеточкой «Родные» (START), «Лига справедливости» Зака Снайдера и драма «Земля Кочевников», номинированная на 6 «Оскаров».

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются 70,4 млн клиентов.

ИА «Орелград», на правах рекламы