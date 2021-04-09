Орловский СК нашел фигуранта дела о похищении человека в 2006 году

9.4.2021 | 12:14 Новости, Происшествия

Мужчина арестован

Следственный комитет разыскал орловца, который более четырех лет находился в международном розыске. Его обвиняют в похищении человека и мошенничестве на 6 млн рублей, сообщается на сайте ведомства

Похищение было совершено еще в 2006 году, а второй эпизод связан с 2014 годом. Тогда фигурант злоупотребил доверием другого орловца и получил от него 6 млн рублей, которые так и не вернул.

«В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, обвиняемый задержан и заключен под стражу на основании постановления суда, следователи продолжают расследование преступлений, совершенных злоумышленником», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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