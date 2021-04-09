Полиция под Орлом тормознула грузовики из карантинной зоны

На автомобилях перевозили груз с нарушениями требований законодательства.

Подробности сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. Сотрудники этого ведомства несли плановое дежурство на автотрассе Орел – Брянск. Поскольку сами они не вправе останавливать транспорт для проверки, дежурство вместе с ними несли сотрудники ДПС. Именно они на 31-м километре указанной трассы тормознули сразу два подозрительных грузовика. Как выяснилось, подозрения оказались обоснованными.

В обоих случаях были выявлены нарушения правил перевозки подкарантинной продукции. Причем нарушителями оказались не организации, а физические лица. Последние перевозили 45 тонн рапсового шрота из карантинных зон Тамбовской и Белгородской областей. Само по себе это не запрещено, но на перевозку таких грузов требуется документация. В данном случае грузы перевозились без оформления карантинных сертификатов.

«На территории указанных регионов установлены карантинные фитосанитарные зоны по злостным карантинным сорнякам — повилике полевой и амброзии полыннолистной, — объяснили в ТУ Россельхознадзора. — В соответствии с ФЗ «О карантине растений», вывоз подкарантинной продукции с данных территорий осуществляется на основании карантинного сертификата, которого у перевозчиков не оказалось».

В ведомстве подчеркнули, что невыполнение данных требований создает угрозу распространения опасных карантинных сорняков на территории РФ. По итогам проверки владельцы грузов были оштрафованы. Затем с ними провели разъяснительные беседы и отпустили.