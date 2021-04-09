Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем под Орлом

Один из получивших травмы — трехлетний мальчик, он госпитализирован

Пять человек получили травмы в ДТП, которое устроил пьяный водитель на трассе «Болхов-Орел-Витебск», сообщила пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 8 апреля в 20.30. Установлено, что за рулем ВАЗ-2112 сидел пьяный 46-летний мужчина. Он ехал в сторону Хотынца и на 65 км протаранил встречный ВАЗ-2106. После этого «двенадцатая» ударила еще и «семерку», которая ехала в том же направлении, что и «шестерка».

В результате ДТП пострадали водитель и 46-летняя пассажирка ВАЗ-2112, а также водители «семерки» и «шестерки». Им не потребовалась госпитализация, в отличие от пятого пострадавшего — трехлетнего мальчика, пассажира ВАЗ-2107.

ИА «Орелград»