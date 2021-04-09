В Орле правозащитник заявил об обострении конфликтов в школах

Детский омбудсмен обрисовал неприглядную ситуацию.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский рассказал в своем итоговом годовом докладе о конфликтах в образовательных организациях региона. По его мнению, эта тема становится острее с каждым годом. Правозащитник подчеркнул, что в конфликтные ситуации вовлекаются не только дети и подростки, но и педагоги и родители. Происходит это и в детсадах, и в школах, но в школах проблема стоит острее.

«Случаи неуважения прав учащихся, проявления непрофессионализма педагогов, нарушения педагогической этики, отсутствие индивидуального подхода и предвзятое отношение к ребенку, хамство – как со стороны педагогов, так и со стороны детей и родителей, – это только часть причин их возникновения», — считает Константин Домогатский.

Согласно отчетным данным, в 2020 году в адрес уполномоченного поступило 59 обращений, связанных с конфликтными ситуациями в школах. По результатам их рассмотрения одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. В качестве примера правозащитник приводит жалобу из одного из районов региона.

Мама пожаловалась детскому омбудсмену на то, что ее дочери не оказали необходимую медицинскую помощь – она получила травму на уроке физкультуры. Была проведена комплексная проверка. Выяснилось, что учитель нарушил алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации и своевременно не сообщил о травме директору. Он попросту не оценил возможные последствия данной травмы и тем самым подверг опасности здоровье ребенка. К учителю физкультуры были применены меры административного воздействия.

«Стоит отметить, что в половине случаев факты, указанные в обращениях граждан, при проверке не находили своего подтверждения», — добавил, тем не менее, уполномоченный.

ИА «Орелград»