В Орловской области раскрыли почти 1000 эскроу-счетов

А всего их было открыто около 3000

В Орловской области раскрыт 931 эскроу-счёт, где хранятся деньги дольщиков до сдачи квартир в эксплуатацию. Статистикой поделились в орловском отделении Центробанка. Застройщики получили более 2 млрд рублей.

По состоянию на 1 марта в регионе всего было открыто около 3000 эскроу-счетов. Общая сумма, которая хранится на ещё закрытых депозитах, превышает 4,3 млрд рублей.

Резкий прирост раскрытых эскроу-счетов отмечен в начале 2021 года. В январе в Орловской области насчитывалось только 303 раскрытых депозита, а застройщикам отправили 600 млн рублей.

«С лета 2019 года застройщики не могут напрямую использовать деньги граждан при строительстве. Средства дольщиков хранятся на эскроу-счетах. Доступ к деньгам клиента застройщик получает только после сдачи объекта в эксплуатацию. Строит будущее жилье он за счет кредитов или собственных средств. В случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные ими деньги в полном объёме. На случай отзыва лицензии у банка, средства покупателя на счетах эскроу застрахованы до 10 млн рублей», – поясняет начальник экономического отдела Орловского отделения Банка России Наталья Киселева.

ИА «Орелград»