Вынесен приговор орловцу, у которого нашли тайник с взрывчаткой

Под суд угодил пенсионер, незаконно занимавшийся поисковыми работами.

Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств и взрывчатых веществ рассмотрел Кромской районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, пенсионер, который ранее судимостей не имел. Процесс прошел с участием государственного обвинителя, в роли которого выступил помощник прокурора Кромского района.

Целый арсенал у пенсионера обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Интересно, что осужденный хранил его как минимум с 2015 года. Было установлено, что еще в мае 2015 года он во время раскопок в лесу нашел в земле предметы времен Великой Отечественной войны. Это были не просто предметы, а советские и немецкие минометные осколочно-фугасные мины и снаряды, артиллерийские бронебойно-разрывные, осколочные и осколочно-зажигательные снаряды, механические взрыватели для осколочных снарядов к танковым и противотанковым пушкам, взрыватели для кумулятивных снарядов к полевым гаубицам.

Также он раскопал запал противопехотной гранаты РГД и «механическую смесь конструктивно оформленных инженерных подрывных зарядов германского производства — преимущественно фрагментированных прессованных тротиловых шашек». Кроме того дома у пенсионера хранилось множество тротила и аммотола. Все это он держал в сараях, хотя, по закону, должен был сообщить о находках в полицию и сдать их.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку так попросил сам пенсионер. Вину он признал в полном объеме. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого «черный копатель» своим поведением должен доказать исправление.

ИА «Орелград»