Нордстрем ответит за допобразование орловских детей

10.4.2021 | 9:52 Новости, Образование

Первый зампред правительства возглавила образовательный совет.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил положение о межведомственном совете по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в регионе. Этот новый коллегиальный совещательный орган потребовался для обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия в региональной системе дополнительного образования. Он должен координировать деятельность чиновников обладминистрации, органов местного самоуправления, учреждений допобразования и научных организаций.

Возглавила совет Валентина Нордстрем, занимающая пост первого заместителя председателя правительства Орловской области. Татьяна Крымова, которая является членом правительства и возглавляет областной департамента образования, стала заместителем руководителя межведомственного совета. В состав вошли многочисленные чиновники различного уровня, включая менеджеров районных отелов образования, а также Орловского госуниверситета и Института развития образования.

Основными задачами межведомственного совета станут определение приоритетных направлений дополнительных общеобразовательных программ и выработка предложений о совместном использовании инфраструктуры для реализации указанных программ. Основной целью является выравнивание доступности дополнительных общеобразовательных программ в каждом муниципальном образовании Орловской области.

Также совету поручена «разработка предложений о формировании параметров финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме». Основной формой деятельности межведомственного совета станут заседания, проводимые по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.

ИА «Орелград»

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