В Мценске программу борьбы с коррупцией признали неэффективной

Муниципальная программа не достигла плановых показателей.

Как уже писал «Орелград», администрация города Мценска утвердила отчет о реализации муниципальных программ по итогам 2020 года. Всего в райцентре их насчитывалось 20. Исполнение оценивалось в баллах, по привычной школьной шкале от 1 до 5. В результате сразу несколько программ получили оценку «1» и были включены в категорию «Низкий уровень эффективности».

В их число угодила и муниципальная программа «О противодействии коррупции в городе Мценске, действие которой было рассчитано на 2019-2020 годы. Как следует из постановления городских властей, эта программа «характеризуется не достижением уровня плановых показателей и не освоением финансовых ресурсов».

Ее целью изначально было заявлено развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления. Сообщается, что в рамках данной программы в целях предупреждения коррупционных правонарушений все нормативные правовые акты города Мценска проходили правовую экспертизу. Чиновники администрации города в установленные сроки отчитались о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Также для повышения эффективности и уровня общественной активности населения продолжил работу «телефон доверия». На сайте администрации города Мценска имеется возможность для всех граждан сообщать об известных им фактах коррупционных правонарушений, а так же о причинах и условиях, способствующих им.

Однако, как следует из отчета, инструменты прямой связи с горожанами показали себя не с лучшей стороны. То ли амчане о них просто не знают, то ли боятся ими пользоваться, то ли в Мценске коррупции в органах власти нет. Как бы то ни было, но за весь 2020 год, согласно отчету, «не поступило ни одного обращения граждан и организаций в администрацию по вопросам коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих».

Еще одним минусом программы власти назвали то, что в 2020 году чиновники мэрии не проходили курсы повышения квалификации по антикоррупционной направленности. Потратить на это планировалось 15 тысяч рублей, предусмотренных в бюджете города на обучение, но данные средства так и не были освоены.

ИА «Орелград»