Более 3000 орловцев попросили дать им налоговые льготы

Налоговые органы региона рассказали о тысячах полученных заявлений.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, в текущем году налоговые инспекторы получили от жителей региона уже более 3000 заявлений о предоставлении льгот. В ведомстве отмечают, что это стало следствием масштабной информационной кампании, проведенной в первом квартале 2021 года. Налоговики сами проинформировали население о том, что в определенных законом случаях можно получить преференции при налогообложении имущества за 2020 года.

«В ходе информирования налогоплательщиков специалисты рассказали о льготах и порядке их предоставления для разных категорий налогоплательщиков, — говорится в сообщении УФНС. — Так, с налогового периода 2020 года для транспортного и земельного налогов организаций действует заявительный порядок предоставления льгот».

В ведомстве добавили, что с 2021 года ФНС направляет налогоплательщикам-организациям и их обособленным подразделениям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов. Юрлица должны были подать заявление и подтверждающие право на льготу документы в любой налоговый орган.

«Кроме того, инспекторы проинформировали налогоплательщиков, не обязанных подавать заявления на льготу, — говорят в управлении ФНС. — В их числе: пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50 кв. м., у которых основание для предоставления льготы (вычета) возникло не ранее 2018 года».

Полные перечень льгот, действующих на территории Орловской области, размещен на сайте налоговой службы. Найти его можно в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ИА «Орелград»